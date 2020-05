Stadia : la manette de Google peut désormais être connectée sans fil sur PC

Doucement mais sûrement, Google continue de développer les capacités de son fameux service Stadia : en l'occurrence, le géant américain vient de confirmer qu'il est désormais possible de connecter la manette officielle sans fil sur PC, une première puisque cette fonctionnalité n'était disponible qu'avec les téléphones compatibles ou les Chromecast Ultra. On se rapproche donc un peu plus de l'offre plébiscitée lors de l'annonce de la plateforme, il y a plus d'un an maintenant.Autre fait croustillant, l'élargissement des smartphones supportant la dite manette : désormais, tous les appareils Android et iOS possédant Chrome sont compatibles... et autant dire qu'à peu près tout le monde est concerné. D'ici quelque temps, il se pourrait donc bien que l'on ait un service beaucoup plus solide...