Spider-Man Miles Morales : il n'y aura qu'un seul personnage jouable du début à la fin

Ceux qui pensaient que Miles Morales ne serait pas le seul personnage jouable dans Marvel's Spider-Man : Miles Morales, peuvent ranger leurs théories. En effet, dans le cadre d'une interview accordée à nos confrères de Game Informer, Insomniac Games a confirmé que le héros originaire de Harlem serait le seul protagoniste que l'on pourra incarner. "Nous focaliser uniquement sur Miles nous a permis de faire le maximum d'effort pour proposer la meilleure expérience possible dans la peau de ce personnage", a expliqué le directeur créatif Brian Horton. Une mise au point qui flingue, du coup, toutes les rumeurs selon lesquelles Peter Parker serait jouable.On profite de l'occasion pour rappeler que Game Informer a dévoilé tout un tas d'informations sur Marvel's Spider-Man : Miles Morales que vous pouvez retrouver à cette adresse . N'oublions pas non plus que le jeu sortira non seulement sur PS4, mais également sur PS5, les deux versions étant attendues pour le 19 novembre prochain. Enfin, la version remasterisée de Marvel's Spider-Man sera incluse uniquement dans l'édition Ultimate de Marvel's Spider-Man : Miles Morales, ce qui fait grincer des dents ceux qui comptaient l'acheter séparément.