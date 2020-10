Spider-Man Miles Morales : des images qui claquent sur PS5, du gameplay face à un boss et le plein d'infos

Marvel's Spider-Man : Miles Morales refait surface à travers un papier que lui ont consacré nos confrères de Game Informer. L'occasion d'en apprendre davantage sur le jeu, à commencer par quelques détails techniques concernant la version PS5. Bien évidemment, l'efficacité du SSD est louée : les temps de chargement sont quasi inexistants, et se rendre d'un point à un autre de la carte se fait en un claquement de doigts. Sur le plan graphique, deux options seront disponibles : le mode "Fidelity" d'un côté, le mode "Performance" de l'autre.Plus concrètement, le mode "Fidelity" permettra de profiter de la meilleure qualité visuelle, 4K et ray tracing en tête. En revanche, il faudra se contenter du 30fps. Pour ce qui est du mode "Performance", l'accent sera mis sur le 60fps sans que l'on sache si la 4K sera conservée. Ce qui semble acquis, c'est que dans cette configuration, l'impact du ray tracing et des autres effets visuels sera moindre. De toute façon - et Insomniac Games l'avait déjà annoncé au mois de juin - le studio compte sur le Temporal Injection (une technique visant à améliorer la résolution de l'image) pour que la différence graphique entre les deux modes soit la plus faible possible.

Puisque Marvel's Spider-Man : Miles Morales sortira également sur PS4, on nous garantit du 1080p 30fps sur le modèle standard, et de la 4K 30fps sur PS4 Pro. Sans SSD, les temps de chargement sont annoncés comme identiques à ceux de Marvel's Spider-Man. Open-world oblige, la ville de Manhattan sera une nouvelle fois découpée en différentes zones, sachant qu'Harlem a fait l'objet d'un soin tout particulier par rapport au jeu de 2018. Logique, puisque Miles Morales en est originaire. Pour reproduire le quartier avec une fidélité imparable, Insomniac Games a même fait appel à des consultants qui le connaissent sur le bout des doigts. Bref, Harlem a été traité comme s'il s'agissait d'un personnage à part entière.Puisqu'il faut bien parler de l'histoire de Marvel's Spider-Man : Miles Morales, elle se déroulera un an après ceux de Spider-Man. Le héros a alors 17 ans et sera amené à croiser des personnages bien connus des puristes. Des nouvelles têtes sont également prévues, et la destinée de Peter Parker progressera elle aussi tout au long de l'aventure. Totalement transparents, les développeurs ont confié que le jeu ne serait pas aussi long que son prédécesseur, avec un nombre d'antagonistes à combattre nettement inférieur. Pour autant, Insomniac Games est confiant sur la qualité du contenu.En termes de gameplay, l'un des changements concerne les communications de la police qui ne permettront plus de se tenir informé des crimes en cours. Désormais, Miles Morales devra utiliser une application (élaborée par Gank Lee) via le pavé tactile de la DualSense pour ralentir l'action, et choisir à l'aide de L1 et R1 une activité ou un crime. Les gâchettes adaptatives s'activeront lorsque l'on se balancera ; d'ailleurs, Insomniac Games a ajouté des animations pour que Miles Morales gagne plus de point d'XP tout en ses supendant dans les airs.Durant les combats, le personnage sera capable d'utiliser du venin qui non seulement étourdira les ennemis, mais les rendra également plus vulnérables à ses coups. A noter que le venin ne sera pas illimité, et que les attaques furtives sont toujours de mise. A ce sujet, le protagoniste aura la possibilité de se camoufler, même s'il se fait repérer. Du coup, les adversaires seront déstabilisés et totalement désorganisés. Attention néanmoins, car certains d'entre eux seront capables de détecter le joueur, même camouflé.Par ailleurs, Game Informer a eu l'opportunité de réaliser une courte vidéo de gameplay dans laquelle Peter Parker et Miles Morales doivent faire face au Rhino, le premier boss du jeu. N'oubliez pas non plus de jeter un oeil aux nouvelles images qui mettent en avant les différentes tenues que pourra enfiler le héros, dont la T.R.A.C.K. suit qui sera proposé en DLC. Pour mémoire, Marvel's Spider-Man : Miles Morales sortira chez nous le 19 novembre prochain, sachant que l'Ultimate Edition (uniquement disponible sur PS5) comprendra le remaster de Marvel's Spider-Man.