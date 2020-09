Spider-Man Miles Morales : oui, on pourra bien transférer les sauvegardes de la PS4 vers la PS5

Hi there, you will be able to transfer your save to PS5. We'll share details closer to launch — Insomniac Games (@insomniacgames) 29 septembre 2020

Voilà une nouvelle qui devrait certainement rassurer ceux qui ne comptent pas acheter la PS5 day one. En effet, interrogé par un tweetos désireux de savoir si Marvel's Spider-Man : Miles Morales proposerait du cross-save, Insomniac Games a répondu par l'affirmative en précisant qu'il communiquerait de plus amples informations juste avant le lancement du jeu. Il sera donc possible de débuter l'aventure sur PS4, avant de la poursuivre sur la console next-gen de Sony Interactive Entertainment. On pourrait croire que ça tombe sous le sens, mais rappelons qu'hier , Yakuza Studio a fait savoir que les données de sauvegarde PS4 de Yakuza : Like a Dragon ne pourraient pas être transférées vers la PS5.Pour mémoire, Marvel's Spider-Man : Miles Morales est attendu pour le 19 novembre prochain sur les deux machines et fera l'objet d'une édition Ultimate sur PS5 (vendue 79,99€) comprenant une version remasterisée de Marvel's Spider-Man. D'ailleurs, il s'agira du seul moyen de mettre la main sur cette dernière qui, pour le moment, ne sera pas commercialisée séparément.