Marvel's Spider-Man Miles Morales : la BO arrive au format vinyle, les visuels sont superbes

Marvel's Spider-Man : Miles Morales, disponible sur PS4 et PS5 depuis le 19 novembre 2020, va justement voir sa BO être proposées en deux LP noirs de 180g dans quelques mois. C'est grâce à la collaboration entre

Depuis quelques années, les éditeurs multiplient les sorties remarquées des bandes originales de jeux vidéo au format vinyle. Le jeuMondo, Hollywood Records et Just For Games que cette sortie sera possible à partir du 5 mars prochain. La bande-son du jeu comprend la musique créée par John Paesano (déjà présent pour la musique de Marvel's Spider-Man, mais aussi celle de Marvel's The Defenders) ainsi que des chansons originales de Lecrae et Jaden Smith. Enfin, sachez que ces deux vinyles seront proposés dans un gatefold illustré par l'artiste Chun Lo.