Spider-Man Miles Morales : donne-t-il l'impression d'être passé sur next gen' ? On en débat avec vigueur !

Depuis quelques heures, Sony Interactive Entertainment a donné le feu vert à la presse spécialisée pour publier ses tests de Marvel's Spider-Man Miles Morales, qui n'est autre que le premier jeu next gen' de la PS5. Si l'on sait qu'il s'agit avant tout d'un stand-alone qui ne nécessite pas d'avoir le Spider-Man de 2018, cet épisode Mile Morales reste néanmoins une aventure spin-off qui reprend les bases de ce qui a été fait il y a deux ans. Mais grâce à la puissance de la nouvelle console de Sony, on peut évidemment profiter d'une résolution en 4K native, du Ray-Tracing et du 60fps, même si le tout ne fonctionne jamais en même temps. Justement, à ce titre, même si le titre d'Insomniac Games affiche de très jolis graphismes, ce dernier donne-t-il vraiment l'impresssion qu'on soit passé à la next gen' ? Des reflets en temps réels, des images plus nettes et une fluifité accrue, est-cela qu'on attend de la nouvelle génération de console, ou sommes-nous en droit de réclamer d'autres choses sur PS5 et Xbox Series X ? Avec Alix Dulac, nous avons décidé d'en débattre pour savoir si Marvel's Spider-Man Miles Morales nous fait rentrer dans la next gen'.