Marvel's Spider-Man 2 : 10 min de gameplay spectaculaires avec le costume Venom Symbiote

C'était le "one more thing" du PlayStation Showcase du 24 mai 2023, la cerise sur le cake que tout le monde attendait, à savoir une séquence de gameplay du très attendu Marvel's Spider-Man 2. Le studio Insomniac Games a d'ailleurs joué la générosité avec une vidéo de plus de 10 minutes, comportant à la fois des cinématiques pour présenter Kraven le Chasseur, qui sera l'un des nombreux antagonistes du jeu. On le voit en effet surgir de la jungle, avec sa carrure imposante et nous prouver sa force. Mais ce dernier ne sera pas le seul à vouloir la peau de Spider-Man, Lizard également qu'on voit dans la deuxième partie de la vidéo, semer le chaos dans New York et laissant derrière lui sa peau après avoir mué dans les bas-fonds de la ville.Mais ce qu'on retiendra avant tout, c'est la nouvelle version de Peter Parker, infecté par le symbiote de Venom et qui peut jouir pleinement de ses nouveaux pouvoirs. On constate alors que notre homme-araignée dispose de mouvements inédits, assez puissants, lui permettant par exemple d'attraper plusieurs ennemis à la fois pour ensuite les fracasser au sol. Le personnage en devient forcément plus agressif, mais il pourra sans doute compter sur Miles Morales pour le remettre dans le droit chemin. Ce dernier était d'ailleurs lui aussi présent dans le gameplay footage, avec une séquence dédiée à ses pouvoirs et cette capacité à voler à travers les immeubles avec son costume wingsuit. Les développeurs d'Insomniac Games avaient d'ailleurs préciser quelques jours auparavant que Marvel's Spider-Man 2 sera un jeu entièrement solo et qu'il n'y aura pas d'option de coop et on le comprend mieux dans cette vidéo du PlayStation Showcase, car le joueur passera de Peter Parker à Miles Morales selon les situations, imposées sans doute par le scénario.Aucune date de sortie n'a été évoquée pour ce Marvel's Spider-Man 2, mais le spectacle était au rendez-vous pour sûr !