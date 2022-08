Sony annonce le rachat d'un nouveau studio : Savage Game Studios

Michail Katkoff,

Nadjim Adjir et Michael McManus a bien l'intention de se faire une place parmi les grands noms du jeu vidéo. Ces derniers sont passés par d'autres grands studios comme Rovio, Zynga, Supercell et même Insomniac Games.





Dans ce cas, pourquoi rejoindre PlayStation Studios ?, me demanderez-vous. Si nous avons conclu cette entente, c’est parce que nous pensons que la direction de PlayStation Studios, en plus de respecter notre mode de fonctionnement et notre vision de la réussite, partage notre goût de l’innovation. Ajoutant à cela la possibilité de puiser dans le catalogue incroyable de franchises PlayStation, ainsi que de bénéficier de l’ampleur de l’assistance que seul PlayStation Studios peut offrir, et la question n’est pas tant “Pourquoi les rejoindre ?” que “Pourquoi ne pas les rejoindre ?

Pour bien commencer la rentrée, Sony Interactive Entertainment a décidé d'annoncer sa nouvelle acquisition : le studio Savage Game Studios. Ce nom ne vous dit certainement pas grand-chose, même si vous êtes un assidu de l'actualité jeu vidéo, et c'est bien normal puisqu'il s'agit d'un studio spécialisé dans les jeux mobiles. Rares sont les entreprises mobiles à se faire un nom dans le paysage du jeu vidéo, mais en entrant dans la fameuse PlayStation family, la société fondée par

L'objectif pour Sony derrière cette acquisition est de renforcer sa présence dans le jeu mobile, secteur toujours aussi porteur, surtout sur des marchés comme l'Asie, et la Chine plus particulièrement. Il va donc falloir s'attendre à voir débarquer des jeux mobiles basés sur les prestigieuses licences PlayStation. Pour le moment, Savage Game Studios dispose de locaux à Berlin et Helsinki, mais il n'est pas interdit que l'entreprise grossisse au fur et à mesure des projets grandissants au sein de PlayStation Studios.