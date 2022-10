Sonic Frontiers : une nouvelle vidéo qui détaille le système de combat et l'arbre de compétences

Sonic Frontiers se rappelle à notre bon souvenir à travers une nouvelle vidéo fraîchement mise en ligne par SEGA. Cette fois-ci, les développeurs de la Sonic Team ont souhaité mettre en avant le système de combat ainsi que l'arbre de compétences. Car oui, le hérisson supersonique pourra débloquer des skills supplémentaires en ramassant des fragments de compétence sur les ennemis vaincus. De base, le héros disposera de l'attaque téléguidée, du saut vertical et du coup piétiné, mais face à des adversaires plus coriaces, ce ne sera pas suffisant. Pour améliorer ses stats, Sonic aura la possibilité de récupérer des points de puissance rouges et des graine de défense bleues.Côté combat, il y aura moyen de claquer des combos, sachant qu'une jauge se remplira au fur et à mesure des coups portés. Une fois pleine, la frénésie se déclenchera, ce qui aura pour effet de décupler la puissance du personnage pendant un temps donné. Le Sonic Boom est annoncé comme étant efficace pour atteindre les ennemis à distance, sans oublier la ruée féroce. Pour neutraliser les adversaires munis d'un bouclier, il faudra s'en remettre à la Course-boucle qui permettra également de récupérer les Rings en cas de dommages subis.Quant aux affrontements face aux Gardiens, ils sont présentés comme étant tactiques car il faudra bien scruter leurs patterns pour découvrir leurs faiblesses. Enfin, dans Sonic Frontiers, il y aura aussi les parades et les contres, toujours dans l'optique d'infliger un maximum de dégâts. Bref, à défaut de nous emballer avec leur open-world, les développeurs essaient de montrer que les mécaniques permettront de se faire plaisir. Réponse le 8 novembre prochain, date à laquelle le jeu débarquera sur Xbox Series X, Xbox Series X, Xbox One, PS5, PS4, Nintendo Switch et PC.