Sonic Frontiers : une nouvelle vidéo pour mieux nous expliquer l'open world

Chahuté par les joueurs - et la presse - depuis qu'il a dévoilé son gameplay, Sonic Frontiers entend bien prendre sa revanche et prouver au monde entier qu'on pourra compter sur lui d'ici quelques mois. SEGA s'est donc fendu d'une nouvelle vidéo, de gameplay cette fois-ci, histoire de montrer les possibilités offertes par le jeu, et surtout nous faire comprendre l'open world. Car ce Sonic Frontiers permettra à notre hérisson bleu de tester les jeux à monde ouvert, et tant pis s'il paraît vide. En effet, l'essence même de Sonic étant la vitesse, on va avoir visiblement de ces grands espaces pour tracer et contourner les ennemis avec des nouvelles capacités offertes au personnage. On voit par exemple que Sonic peut désormais entouré ses adversaires d'un joli halo bleu qui les feront exploser. Sonic sera plus démonstratif aussi en corps-à-corps avec la possibilité d'enchaîner les combos. D'ailleurs, une option a été intégrée pour que ces enchaînements de coups soient automatisés pour celles et ceux qui ne veulent pas se prendre la tête. Bien sûr, il y aura des gros boss à abattre et Sonic devra trouver les points faibles pour en venir à bout et récolter un maximum d'émeraudes pour sortir de cette île de Kronos où il est resté bloqué.La sortie de Sonic Frontiers est attendue pour le 8 novembre prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.