Sonic Frontiers : une nouvelle vidéo de gameplay sur Switch, l'open world est toujours aussi vide

gameplay en zone ouverte haute vitesse proposant diverses activités auxquelles accéder partout sur l’île, à tout moment. Il sera possible de prendre part à des combats haletants, des énigmes, des quêtes secondaires, des niveaux en cyberespace et des conversations dans n’importe quel ordre, pour tous les styles de jeu." Côté combat, " les joueurs pourront utiliser diverses combinaisons de touches pour associer esquives, parades, contres", sachant que Sonic Frontiers disposera d'un mode auto pour claquer des combos en ne pressant qu'une seule touche. A noter que Sonic pourra compter sur une nouvelle mécanique, le Course-boucle, qui " lui permettra d’encercler les ennemis, les objets et l’environnement pour créer divers effets et révéler les secrets de Starfall Islands."





résoudre des énigmes et d’accomplir des défis pour remporter des mécanismes de portail et accéder au cyberespace."Pour le reste, on nous promet un "