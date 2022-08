Sonic 3 : le film sortira en même temps que Avatar 3, Paramount ne craint pas James Cameron

Le 20 décembre 2024. Telle est donc la date choisie par Paramount pour sortir Sonic 3 au cinéma, soit le même jour que le Avatar 3 de James Cameron. Un choix pour le moins culotté de Paramount qui va se frotter à un mastondonte du box office. Pour certains, c'est du suicide, pour d'autres, le film peut parfaitement cohabiter avec le film de James Cameron. Avec le succès du premier et du deuxième Sonic, qui ont respectivement engendré 306.8 millions de dollars au box office et 402.2 millions de dollars, Paramount se sent pousser des ailes, soit le même jour que Avatar 3 de James Cameron. Il est vrai que la période de Noël est le moment propice pour les familles de sortir au cinéma ensemble et il n'est pas interdit que Paramount créé la surprise. Dans tous les cas, on rappelle que ce Sonic 3 permettra à Sonic, Tails et Knuckles de travailler ensemble, puisque l'une des menaces du jeu n'est autre que Shadow, en plus du Dr Robotnik. Mais une question demeure : Jim Carrey sera-t-il prêt à rempiler pour un troisième épisode, lui qui avait évoqué sa fin de carrière à Hollywood, par lassitude et hypocrisie.





Running faster, flying higher, and punching harder. #SonicMovie3 hits theatres on December 20, 2024. pic.twitter.com/DcFGbaKUao — Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) 9 août 2022