SNES : la Nintendo PlayStation est en vente aux enchères, un prix astronomique attendu

La célèbre Nintendo PlayStation vient d'être mise en vente aux enchères, et comme vous vous en doutez certainement, le prix devrait atteindre des sommets à mesure que la fin de la vente se rapproche. Rappelons qu'il s'agit du prototype (à priori le dernier encore en existence) d'une machine qui avait été créé par Nintendo et Sony afin d'ajouter un lecteur de CD-ROM à la SNES. Finalement, des différents avaient conduit Sony à lancer sa propre machine qui conserva le nom PlayStation. La vente se terminera le 27 février prochain, et pour l'instant, l'enchère la plus élevée est tout de même de 31.000 dollars. Bien sûr, le prix devrait s'envoler dans la stratosphère dans les jours à venir, surtout qu'un prix de réserve a été fixé, et que le propriétaire (Terry Diebold) avait refusé une offre à 1.2 millions de dollars (d'un individu norvégien) l'an dernier. Si jamais vous avez un matelas de billets à investir, la page de l'enchère se trouve à cette adresse.