Nintendo PlayStation : la console a trouvé preneur, et le prix n'est pas si astronomique

La célèbre Nintendo PlayStation qui avait été mise en vente sur un site d'enchères bien connu, vient finalement de trouver preneur à un prix plutôt étonnant. Rappelons qu'il s'agit de l'unique prototype connu pour cette machine. Fruit de l'union entre Sony et Nintendo, ce projet avait pour but d'ajouter un lecteur CD-ROM à la SNES afin de pouvoir proposer des jeux plus gros à des tarifs inférieurs à celui des jeux cartouche. Finalement, des divergences de point de vue avaient conduit Nintendo à se rapprocher de Phillips pour réaliser ce projet, tandis que Sony, vexé, se décida de se lancer sur le marché de la console de jeu vidéo.

Alors que le propriétaire de la machine, Terry Diebold, avait refusé une offre à 1.2 millions de dollars en 2019, il a finalement dû se contenter d'un tarif bien inférieur. En effet, ce prototype unique est parti au prix de 360 000 dollars, soit un tarif bien inférieur à ce qu'on attendait. L'acheteur est resté anonyme après avoir raflé la mise au nez et à la barbe d'autre passionnés bien connus comme le célèbre Palmer Luckey (fondateur d'Oculus VR).

Because I have the largest game console collection, and I am on a quest to digitize and preserve the history of physical videogames. Perfect VR will ensure the original experience lives on forever, but we need to keep these things alive and functional in the meanwhile.