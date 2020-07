Skater XL : un trailer de lancement qui fait saliver, c'est l'heure de la ride

Après des années de développement et d'optimisation grâce à une jolie session d'accès anticipé, Skater XL est enfin prêt à poser ses tricks sur PC, PS4, Xbox One et PC : vous connaissez la tradition, chaque sortie s'accompagne d'un trailer de lancement en bonne et due forme et, justement, en voici un tout frais, tout beau.L'occasion d'admirer les citations dithyrambiques de nombreux joueurs, de connaître certaines features de gameplay - comme l'association des deux sticks aux deux pieds des skateboarders - et d'avoir un bel aperçu des parcs qui vous attendent, certaines zones étant même réalisées par des gamers eux-mêmes. Bref, Skater XL est désormais dans les bacs pour 39,99 euros et devrait sans doute vous rassasier jusqu'à la sortie d'un certain Tony Hawk's Pro Skater 1+2 ... ou du lointain Skate 4