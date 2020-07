Skater XL : un trailer funky tout en scratchs pour présenter les niveaux communautaires

Streets" de Jean-Olive, "Hudland Training Facility" de Pactole et "Grant Skate Park" de Theo - intégreront ainsi le contenu du jeu dès sa sortie, lesquels viennent d'être présentés dans un trailer aux forts accents hip-hop assez délicieux.



On rappelle que Skater XL s'en ira grinder sur PC, PlayStation 4, Xbox One et même Nintendo Switch le 28 juillet prochain.





En attendant Tony Hawk's Pro Skater 1+2, les amateurs de planche à roulette pourront se régaler sur Skater XL, un jeu du genre entièrement conçu par une petite équipe de passionnés qui met toutes ses tripes pour fournir une expérience authentique et attentionnée.Et justement parce qu'ils ne sont pas une armée et que l'amour du skate est une composante essentielle, les concepteurs misent beaucoup sur la communauté pour créer des niveaux et entretenir le titre sur la durée : trois niveaux conçus par des joueurs - "