Skater XL : le jeu posera ses tricks aussi sur PS4, le trailer

Easy Day Studios qui nous proposera de rider dans les rues ensoleillées de Los Angeles.



Déjà disponible en accès anticipé sur Steam depuis décembre 2019, le soft s'est déjà annoncé sur Xbox One et Nintendo Switch : aujourd'hui, on apprend à travers ce nouveau trailer qu'il débarquera également sur PlayStation 4 à une date toutefois indéterminée, si ce n'est la large fenêtre 2020. C'est déjà mieux que rien.





Si la franchise Skate d'Electronic Arts semble totalement éteinte (enfin, presque) et Tony Hawk's dans une posture un peu délicate, la discipline n'est pas pourtant morte et les espoirs se tournent désormais vers Skater XL, titre du studio indépendant