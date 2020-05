Skater XL : un nouveau trailer du jeu qui s'inspire du Skate d'Electronic Arts

La sortie de Skater XL est attendue cet été sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.



Alors que le prochain épisode de la saga Tony Hawk ne devrait pas trop tarder à être annoncé, du côté de chez Easy Day Studios, on commence à accélérer la communication autour de Skater XL. Pour celles et ceux qui ont raté l'actu autour de ce titre, on vous rappelle qu'il s'inscrit comme un successeur spirituel du Skate d'Electronic Arts, ce dernier ayant été l'inspiration première des développeurs. Aussi, un nouveau trailer de gameplay a été publié hier soir, en pleine nuit, pour nous rappeler que le gameplmay s'annonce des plus réalistes. En reprenant le système des sticks qui contrôlent indépendamment chaque pied du rider, on nous promet du coup des mouvements bien réalistes, sachant qu'on pourra incarner les plus célèbres skaters du moment tels que