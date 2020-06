Skate 4 : c'est officiel, EA ressuscite enfin la saga avec un nouvel épisode

Longtemps, très longtemps, les fans l'ont espéré. Et Electronic Arts l'a fait ! Hier, lors de son show EA Play Live, l'éditeur disposait d'un joli créneau pour effectuer quelques présentations : nous avons eu droit au nouveau titre Rocket Arena , au prochain jeu de Joseph Fares , à du gameplay Star Wars Squadron et, pour terminer... à l'annonce d'un tout nouveau jeu Skate.Pour une fois, ce n'est pas une rumeur mais bel et bien une réalité et celle-ci prendra le nom de "Skate Forever" : ce quatrième épisode tant désiré n'a toutefois livré aucun trailer ni même aucune image mais son développement est désormais officiel de chez officiel. C'est une bien bonne nouvelle et à défaut d'avoir plus d'informations à se mettre sous la dent (comme une fenêtre de sortie, par exemple), les fans de la discipline peuvent maintenant dormir sur leurs deux roulettes. Heureux ?