It Takes Two : c'est lui le nouveau jeu des créateurs d'A Way Out, 1er trailer

Brothers : A Tale of Two Sons, la coopération sera une nouvelle fois au coeur du gameplay, avec cette fois-ci deux poupées en guise de personnages principaux. Elles ont été créées par une jeune fille dont les parents ne cessent de se disputer et souhaitent divorcer.



D'après les promesses faites par Josef Fares, la dimension émotionelle du jeu aura un impact sur le gameplay. "It Takes Two est un ascenseur émotionnel complètement dingue, qui n'a pas vraiment de fin, assure-t-il. Il y en a une : c'est l'ascenseur qui percute le toit , et vous vous retrouvez dans le ciel. Dans l'espace, vous vous dites : 'Qu'est-ce que je fais ici ?' Ensuite, vous retomberez peut-être sur Terre. C'est sans doute la meilleure façon de décrire It Takes Two."



La sortie du jeu est prévue pour 2021 sur PS4, Xbox One et PC.





Comme prévu, Josef Fares a profité de la conférence d'Electronic Arts pour dévoiler It Takes Two, le tout nouveau jeu de Hazelight Studios. D'après le créateur d'A Way Out et de