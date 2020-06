Rocket Arena : EA dévoile son nouveau jeu multi en 3v3, un trailer explosif tout en couleurs

Lors de sa charmante "conférence" EA Play Live, Electronic Arts a eu l'occasion de lever le voile sur de nombreux nouveaux projets dont certains tout à fait inattendus : vous l'aurez deviné, Rocket Arena en fait partie et ce jeu multijoueur inédit, développé par le studio Final Strike Games basé à Seattle, s'est même offert un premier trailer dans la joie et la bonne humeur.Le bougre prendra donc les traits de parties compétitives en 3 versus 3 avec un ton très coloré, très chatoyant : personnages uniques, gestes signatures, maps pétillantes et, surtout, du gameplay rebondissant entièrement basé sur le tir de roquettes sont au programme de ce titre prévu le 14 juillet 2020. Les plateformes visées sont sans surprise le PC, la PlayStation 4 et Xbox One, le tout en cross-play s'il vous plait : notons que la première saison commencera le 28, deux semaines après la sortie. Pourquoi pas.