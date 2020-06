Rocket Arena : voici les configurations PC demandées pour profiter du jeu

Alors que Rocket Arena sortira le mois prochain sur PS4, Xbox One et PC, Electronic Arts vient de dévoiler les configurations dont il faudra disposer pour pouvoir profiter sereinement du dernier jeu de Final Strike Games. Prévu pour sortir sur Steam et Origin, le jeu offrira un crossplay complet entre toutes les plateformes dès sa sortie. Afin de toucher un maximum de joueurs, les développeurs ont opté pour faire un jeu léger, ce qui se voit au matériel demandé : n'importe qui devrait raisonnablement pouvoir faire tourner le jeu. Ceci dit, EA recommande tout de même du matériel moderne milieu de gamme pour en profiter sereinement, avec un processeur Intel Core i5 et une GTX 1060. Pour plus d'infos sur le jeu, on vous suggère d'aller jeter un oeil à la preview de la rédaction qui est disponible à cette adresse.

MINIMUM

Système d'exploitation : Windows 7 64-bit

Processeur : AMD Phenom X3 8650 ou Intel Core i3

Mémoire : 4 Go

Carte graphique : ATi Radeon HD 4850 ou Nvidia GeForce GTX 460

DirectX : Version 11

Stockage : 30 Go disponibles

RECOMMANDÉ

Système d'exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : AMD Phenom II X3 ou Intel Core i5

Mémoire : 6 Go

Carte graphique : AMD Radeon RX 480 ou Nvidia GeForce GTX 1060

DirectX : version 11

Stockage : 30 Go disponibles