Sifu : une nouvelle vidéo nous montre comment les combats ont été chorégraphiés

Parmi les jeux de début 2022 à surveiller, il y a un certain Sifu qui est toujours en cours de développement du côté de chez Sloclap, les créateurs d'Absolver. Dans la dernière vidéo qui a été mise en ligne, on découvre un peu plus les coulisses du jeu, et notamment comment les combats ont été chorégraphiés. On apprend d'ailleurs que les développeurs ont fait appel à Benjamin Colussi, un expert français du Pak-Mei, un art martial qui découle du Kung-Fu, et qui a servi de base pour toute les motions captures dans le jeu. A en croire les gars de chez Sloclap, c'est plus de 200 mouvements différents qui ont été capturés pour rendre le gameplay authentique et réaliste. On rappelle que Sifu nous permettra d'incarner un spécialiste en art martiaux qui va évoluer en fonction du game over. A chaque respawn, il va vieillir un peu plus et obtenir certains nouveaux skills, mais perdre d'autres aptitudes à côté. Chaque tranche de vie du personnage permettra ainsi de découvrir des nouvelles possibilités de gameplay. Sifu est vraiment un jeu très attendu dans son approche et on espère que le résultat sera à la hauteur de nos attentes. Rendez-vous le 22 février 2022 pour le résultat final sur PC, PS5 et PS4.