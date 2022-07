She-Hulk : Marvel lâche un making-of qui fait référence à Ghost Rider, les fans en ébullition

Si Black Panther 2 Wakanda Forever sera le dernier film de la Phase 4 du MCU, les amoureux des super-héros de l'écurie Marvel vont pouvoir découvrir la série She-Hulk d'ici quelques semaines. C'est en effet le 17 août prochain que le premier épisode sera diffusé sur Disney+ et permettra à Tatiana Maslany de faire ses premiers pas dans le MCU. Si la Comic-Con 2022 de San Diego nous a permis de découvrir un nouveau trailer qui a révélé la présence de Daredevil dans la série, il se pourrait bien que d'autres gros caméos soient attendus. Pour beaucoup, il y a des chances que Ghost Rider soit introduit dans la série, puisque Marvel Studios a laissé des indices dans le making of qui a été publié il y a quelques jours. Vers la fin de la vidéo, à 1"50 min très précisément, on aperçoit Wong se battre contre des créatures volantes sur la scène d'un théâtre. Si notre oeil est attiré par le combat et le portail interdimensionnel, on peut apercevoir un panneau placé sur le côté gauche de l'image et révélant une affiche qui porte le nom de Danny Blaze. Un nom qui rappelle évidemment celui de Johnny Blaze qui n'est autre que le Ghost Rider en personne. Alors certes, le nom n'est pas tout à fait identique, mais on se rappelle que dans les comic-books, Danny Ketch est le 3è personnage à devenir le Ghost Rider. Il n'est donc pas impossible que le MCU se permette une liberté de nom, comme ce fut le cas avec Scott Lang qui est devenu Ant-Man dans le Marvel Cinematic Universe alors que c'est Hank Pym dans les BD américaines.Lors de la Comic-Con de San Diego, Jessica Gao, la scénariste de She-Hulk, a avoué que la série comportera énormément de caméos dans la série, précisant que “certains d'entre eux n’ont jamais été fait dans le MCU". Peut-on y voir un indice de l'arrivée de Ghost Rider, d'autant que ces dernières semaines, le nom de Ryan Gosling a pas mal circulé lors d'interviews et autres tapis rouges. L'acteur à l'affiche de The Gray Man semble en effet assez excité à l'idée d'intégrer l'écurie Marvel au cinéma et il n'est pas impossible qu'il puisse succéder à Nicolas Cage dans le rôle de Johnny Blaze...