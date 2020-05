Serious Sam 4 : un making-of truffé de gameplay, c'est toujours aussi brutal

Il y a peu, Devolver Digital dévoilait en grande pompe un premier trailer de Serious Sam 4 : bien sûr, il est à revoir ici même mais si vous avez cliqué sur ce charmant article, c'est sans doute pour voir quelque chose d'encore plus concret concernant le retour de cette franchise iconique. Comme du gameplay, par exemple ?À défaut de nous offrir une véritable séquence à part entière, les Croates de Croteam (qui portent bien leur nom, du coup) passent par un premier carnet de développeurs entièrement dédié à la jouabilité et truffé d'extraits en tout genre. L'occasion d'admirer quelques combats bien pêchus, grosses pétoires à l'appui avec quelques dizaines de monstres aux races variées.On rappelle que Serious Sam 4 arrivera très bientôt (en août 2020) sur PC via Steam et sur Stadia uniquement.