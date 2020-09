Serious Sam 4 : voici les configurations PC, il va falloir du lourd !

Prévu pour sortir le 24 septembre prochain sur PC et Stadia, Serious Sam 4 vient enfin de voir ses configurations PC dévoilées par Croteam, et sans surprise, il va falloir du matériel assez sérieux. Ceci explique aussi pourquoi le jeu est absent des consoles actuelles (PS4 et Xbox One), ces dernières n'étant pas assez puissantes pour afficher des milliers d'ennemis à l'écran simultanément. En regardant la configuration minimale (pour du 720p 30 fps) on découvre qu'il faut disposer d'une GeForce GTX 780, 970 ou 1050 ou d'une AMD Radeon 7950, 280 ou 470. En allant faire un tour du côté des configurations recommandées, on découvre la nécessité de disposer d'un processeur octocore, de 16 Go de RAM, et d'une carte graphique disposant d'au moins 8Go de VRAM, sachant qu'on pourra opter our DirectX 12 ou Vulkan en ce qui concerne les API.

CONFIGURATION MINIMALE

Système d'exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Quad-core 2.5Ghz

Mémoire : 8 Go de RAM

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 780 / 970 / 1050 ou AMD Radeon 7950 / 280 / 470 avec 3 Go de VRAM

DirectX : version 11

Stockage : 40 Go d'espace libre

CONFIGURATION RECOMMANDÉE

Système d'exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Octocore 3.3Ghz

Mémoire : 16 Go de RAM

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1080 / 2060 ou AMD Radeon Vega 64 / 5700 (8 Go de VRAM)

DirectX : version 12

Stockage : 40 Go d'espace libre