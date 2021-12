Serious Sam 4 : il arrive sur PS5 et Xbox Series X|S, mais aussi le Xbox Game Pass

Sorti le 24 septembre 2020 sur PC et Stadia, Serious Sam 4 n'avait pas eu droit à une virée sur consoles à l'époque. C'est désormais chose faite puisque le fast-FPS déjanté des studios Croteam est enfin disponible sur PS5 et Xbox Series X|S, mais aussi sur le Xbox Game Pass, qui n'est autre que la petite cerise sur le gâteau. Histoire de nous prouver que leur jeu a de bons arguments pour séduire les joueurs, un nouveau trailer explosif, bien gore comme il faut, a été mis en ligne pour qu'on puisse mesurer le degré de puissance de notre ami Sam quand il est armé jusqu'aux dents. Il lui faudra en effet un arsenal conséquent pour affronter cette horde de créatures venues d'ailleurs et prêtes à se faire exploser la tête. On vous laisse contempler le spectacle et (re)lire notre test complet sur PC si besoin est.