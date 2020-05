Serious Sam 4 : Sam revient cette année, 1ère vidéo et date de sortie sur PC et Stadia

Si 2020 avait commencé de manière assez médiocre entre pandémie de COVID et feu de forêt à Tchernobyl, l'année vient de s'améliorer avec l'annonce officielle du retour de Sam via le très attendu Serious Sam 4. Devolver Digital vient de dévoiler le premier teaser pour le jeu à l'issue d'un court live ou plus de 1500 personnes attendaient avec impatience le retour du héros. Encore une fois, les hordes de Mental se déversent sur le monde, ravageant ce qui reste de la civilisation. Heureusement, la Force de Défense Terrestre veille, avec à sa tête "Serious" Sam Stone et ses commandos.

Comme on peut le voir dans ce teaser, l'esprit déjanté de la série est bien présent, ainsi que le bestiaire habituel, avec les kamikazes, les Kleer ou encore les Scrapjacks. Bien sûr, on nous annonce des nouveautés parmi les ennemis avec l'arrivée du Belcher et du Zealot. Pour faire le ménage, Sam pourra compter sur un vaste arsenal qu'on pourra améliorer à l'envie. Mieux, un mode coopératif sera de la partie afin de pouvoir massacrer du monstre en équipes de 4. Serious Sam 4 sortira en août 2020 sur PC et Stadia, sachant qu'il est possible de précommander le jeu sur Steam, et de profiter des anciens opus qui sont proposés avec des réductions allant jusqu'à 90%.