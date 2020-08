Serious Sam 4 : le jeu repoussé, un trailer avec la nouvelle date

Il semblerait que Devolver Digital et les développeurs de Croteam se soient un peu emportés lors de l'annonce de la date de sortie de Serious Sam 4. En effet, le jeu vient d'être repoussé de quelques semaines. Au lieu d'une arrivée au mois d'août 2020, le jeu arrivera finalement sur Steam et Stadia le 24 septembre prochain. Les précommandes sont d'ailleurs ouvertes sur la page steam du jeu à cette adresse. Rappelons que ce FPS nous mettra dans la peau de Sam face à des hordes d'ennemis qu'il faudra transformer en un fin nuage de sang.