Serious Sam 4 : la première vidéo de gameplay est tombée et il y a des gros monstres

Sans surprise, Serious Sam 4 faisait partie des jeux présentés lors du Devolverland Expo qui s'est tenu en ce samedi 11 juillet 2020 et qui remplaçait leur emblématique conférence E3 annuelle. L'occasion donc de constater que cette nouvelle itération sera toujours un condensé de shoot, de sang, de fun et de streums en tout genre. L'action y est frénétique et l'arsenal, toujours plus imposant, nous permettra d'affronter des ennemis toujours plus imposants et impressionnants. On vous suggère d'ailleurs de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo pour observer un titan fou bien vénère. Quant à l'histoire de ce Serious Sam 4, sachez que l’humanité est en état de siège. Les hordes de Mental se propagent à travers le monde, ravageant ce qui reste d’une civilisation déjà léthargique et fébrile. Le dernier rempart face à l’invasion ? Sam "Serious" Stone et son escouade de renégats de la Force de défense terrestre reviennent pour bouter l’envahisseur une bonne fois pour toutes ! Nom de dieu, ça régale.La sortie de Serious Sam 4 est attendue pour le mois prochain sur PC et Stadia.