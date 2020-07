SEGA : Sonic Mania disponible sur Origin Access Premier, deux autres jeux en approche

Sonic Mania est déjà présent disponible sur Origin Access Premier. C'est en effet ce qu'annonce SEGA dans un communiqué officiel, en précisant que la nouvelle concerne également Origin. On rappelle que le jeu est sorti en 2017 sur Nintendo Switch, PC, Xbox One et PS4, et qu'une déclinaison Plus (avec quelques ajouts, dont Mighty le tatou et Ray l'écureuil volant) est arrivée l'année suivante.



Par ailleurs, SEGA indique qu'il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, puisque d'autres jeux sont attendu sur le service d'Electronic Arts, à commencer par Two Point Hospital et Endless Legend qui n'ont pas encore de date.