Saints Row : présentation en vidéo des districts de Santo Ileso

Si une partie des fans de la série de Saints Row sont remontés contre la nouvelle direction prise par ce reboot de Saints Row, à qui on lui reproche son côté progressiste et ses personnages sortis tout droit d'un éditeur de Sims, Volition et Deep Silver continue de communiquer autour du jeu. Il faut dire que le jeu est prévue pour le 25 février 2022 et qu'il faut commencer à mettre en avant les nouveautés de cette itération. Il est question aujourd'hui de découvrir les quartiers de Santo Ileso, le nouveau théâtre de guerre du jeu, présenté comme ayant le plus grand open world de la saga. Si l'ambiance semble globalement assez désertique, on trouvera de nombreux paysages, avec des décors montagneux, un centre-ville lumineux et des petits coins un peu plus idylliques avec des lacs à contempler. Bien sûr, il faudra marquer son territoire pour devenir un chef de gang, même si dans le look, nos héros n'ont vraiment pas l'air de caïds en devenir, mais plutôt des lycéens qui sortent d'un programme Disney Channel. Et ce n'est pas nous qui le disons, mais les fans.