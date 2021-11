Saints Row : le reboot prend 6 mois de retard dans la vue, voici la nouvelle date

Il devait arriver sur les étals le 25 février 2022, mais Saints Row voit sa date de sortie être repoussée de plusieurs mois. Dans un message posté sur ses différentes réseaux sociaux, le studio Volition avertit en effet la presse et sa communauté avoir besoin de temps supplémentaire pour peaufiner comme il se doit son jeu. Comme d'habitude dans ce genre de message, on apprend que l'objectif est de faire le meilleur jeu possible et que pour ce faire, il va falloir accorder plus de temps au développeur. Moins habituel, Jim Boone qui est Chief Creative Officer chez Volition, admet que si le jeu était sorti à la date initiale, il n'aurait pas été à la hauteur et promet que les 6 mois de production en plus lui permettront de faire un "putain de bon jeu". On veut bien le croire sur paroles. Rendez-vous maintenant le 23 août 2022 pour savoir s'il tiendra ses promesses.