Saints Row : le reboot confirmé, toujours irrévérencieux mais plus sérieux, pour faire comme GTA ?

Cela faisait plusieurs semaines, voire mois, que des rumeurs autour d'un reboot de Saints Row trainait sur les Internets. Et une fois encore, les insiders avaient raison. C'est en effet lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2021 que Deep Silver et Volition ont confirmé l'existence de ce jeu d'ores et déjà programmé pour 2022. Rebaptisé en "Saints Row" classique, l'objectif pour les développeurs est de repartir d'une feuille blanche et de faire table rase du passé, sachant que le dernier épisode en date (Saints Row IV) remonte déjà à 2013. Pour le moment, pas de gameplay à nous montrer, il va falloir se contenter d'un trailer full CGI qui pose quand même le ton et l'ambiance de ce nouvel opus.







Nouveau Boss, nouvelle histoire, nouvelle ville et nouvelles ambitions, le studio Volition souahite aborder la licence sur un ton moins farfelu et un peu plus sérieux, histoire sans doute de se rapprocher un peu plus de GTA. Le ton restera irrévérencieux est-il dit, mais il va être question de bâtir un empire du crime froms scratch et il va falloir montrer les crocs, et les armes. Le terrain de jeu sera la ville fictive de Santo Ileso, et elle proposera pas moins de 9 districts différents (El Dorado, Financial, Montevista, Rodeo, etc.). Ce Saints Row cuvée 2022 bénéficiera d'un tout nouveau moteur 3D, avec une DA à mi-chemin entre le rendu réaliste et l'aspect cartoon. On espère que le résultat final change un peu des premières images qui sont montrées, car pour être honnête avec vous, on a l'impression que ses personnages au look si générique ont été générés aléatoirement via l'éditeur de création des Sims. Autrement, pour ce qui est de la structure du jeu, il s'agira toujours d'un open world et le gameplay devrait reprendre les codes du genre, avec beaucoup de gunfights et autres bêtises pour faire exploser un maximum de choses.



La sortie de Saints Row est d'ores et déjà prévue pour le 25 février 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.