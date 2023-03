Robocop Rogue City : le jeu est repoussé, la version Switch annulée, nouvelle vidéo de gameplay

Robocop : Rogue City depuis le mois de juillet dernier, et aux dernières nouvelles, le jeu devait arriver en juin 2023. Il va falloir se montrer un peu plus patient puisque Nacon a profité de son livestream annuel pour annoncer le report du jeu au mois de septembre prochain. Quatre mois de développement supplémentaire pour laisser le temps aux équipes de Teyon de peaufiner le jeu. Comme lot de consolation, on a toutefois droit à une nouvelle vidéo de gameplay, qui annonce un jeu plutôt joli en termes de graphismes. Aloex Murphy est parfaitement modélisé, ses déplacements sont eux aussi fidèles à ce qu'il était dans le film de Paul Verhoeven, et la violence est également bien présente, avec de grosses gerbes de sang et des têtes qui explosent. La voix d'Alex Murphy n'est en revanche pas celle de Peter Weller, ce qui risque de décevoir les fans et les puristes qui devraient se faire entendre sur les réseaux sociaux. Quant au reste, on ne sait pas grand-chose si ce n'est qu'on aura pour mission de nettoyer les rues de Detroit afin de faire régner l'ordre. Le jeu est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series, tandis que la version Switch a été annulée.