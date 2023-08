Robocop Rogue City : nouveau trailer avec du gameplay, on y voit Anne Lewis

Robocop : Rogue City depuis le mois de mars dernier et l'annonce de son report et de l'annulation de la version Nintendo Switch, mais le titre de Nacon a ressurgi en pleine gamescom, à l'occasion du Future Game Show. L'occasion de découvrir de nouvelle séquences du jeu, mélange entre cinématique et gameplay, mais aussi de voir le personnage d'Anne Lewis, qui va accompagner notre flic mi-homme mi-robot. Si visuellement, le jeu se tient plutôt bien, on espère que le gameplay sera lui aussi à la hauteur, et pour le moment, ses déplacements lents et lourds sont très fidèle à l'oeuvre originale imaginée par Paul Verhoeven.



La sortie de Robocop : Rogue City est attendue pour le 2 novembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.









On était sans nouvelle de