Robocop Rogue City : ce qu'il faut savoir du jeu en 60 sec, et avec humour

Une histoire originale et canonique qui prend place entre les évènements des films 2 et 3

Enquêtez et tentez de résoudre des crimes et des affaires sombres

Vivez une expérience immersive au cœur d’environnements et de personnages bien connus des fans tels que Anne Lewis, le Sergent Warren Reed et l’ED-209

Un nouveau malfrat connu sous le nom de « The New Guy in Town », sévit dans la ville : arrêtez-le et assurer vous de rétablir l’ordre et la justice dans la ville.