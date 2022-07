Robocop Rogue City : Nacon lâche du gameplay de son FPS, c'est violent et explosif !

Un an après son tout premier teaser, Robocop Rogue City a fait son grand retour lors de la Nacon Connect 2022. C'est même lui qui a ouvert la conférence de l'éditeur français, et ce de manière plutôt explosive, puisque le trailer a permis de découvrir les premières images de gameplay. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeu semble plutôt prometteur sur le plan visuel. Non seulement, le sergent Alex Murphy est très bien modélisé, mais en plus le Detroit dans lequel notre policier augmenté est lui aussi bien retranscrit, avec une atmosphère assez crasseuse, fidèle à ce qu'on avait vu dans le film. Le studio Teyon s'est en effet donné les moyens pour que le rendu visuel soit à la hauteur, d'autant qu'on a appris que l'acteur Peter Weller a participé au développement, au moins pour la modélisation de son visage. Côté gameplay, il s'agira donc d'un jeu de tir en vue subjective, avec des effets de bullet time du plus bel effet. On aperçoit également ED-209 qui sera sans doute l'un des boss à éliminer, et quand on connaît sa force de frappe, on sait que l'affrontement sera compliquée.En tout cas, ce Robocop Rogue City est annoncée pour juin 2023 sur PC, PS5, Xbox Series et même Nintendo Switch.