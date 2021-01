Returnal : présentation des phases de combat de l'exclu PS5 et des fonctions DualSense

Nous sommes à deux mois environ de la sortie de Returnal, la prochaine grande exclusivité PS5 qui arrivera le 19 mars 2021. Développé par Housemarque, à qui l'on doit déjà Resogun et Alienation, ce jeu d'action à la troisième personne bénéficie de nouveaux détails fournis par les développeurs sur le PlayStation Blog notamment. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur le gameplay, et notamment les séquences de combat qui s'illustrent dans cette vidéo de gameplay pour le moins explosive. On apprend ainsi que notre personnage principal, Selene, disposera d'un éventail d'armes aussi divers que variés pour survivre à la planète Atropos, hostile dans son environnement le plus total.







On comprend dans le message posté que les armes mises à disposition auront toutes leur importance dans le jeu, qu'il s'agisse des armes que notre soldat a apportés avec elle, ou ceux trouvés sur place. Chaque arme possède ses propres compétences, mais sachez surtout qu'ils s'amélioreront au fil de l'aventure. L'exemple nous est donné avec le Disperseur ptyalonique qui fonctionne comme un fusil à pompe classique, mais qui s'améliore à mesure de la progression et des attributs qu'on lui octroie. Ces attributs sont propres à chaque type d’arme, comme par exemple le Disperseur ptyalonique qui est capable de tirer des projectiles explosifs ou de faire apparaître des flaques d’acide à l’impact, tandis que l’Électrobaliseur peut extraire du butin sur les ennemis ou générer un bouclier pour le joueur. Ces attributs d’arme se cumulent, et leurs effets cumulés peuvent avoir des résultats différents selon la façon de jouer.









Histoire que l'exclusivité PS5 aille jusqu'au bout, sachez que les développeurs ont fait en sorte que les fonctionnalité de la DualSense soient utilisées à bon escient, notamment grâce aux gâchettes adaptatives. Il suffit par exemple d’appuyer légèrement sur L2 pour viser et utiliser le tir principal, ou d’enfoncer complètement la gâchette pour activer le tir secondaire. Returnal proposera un total de 10 armes de base, auxquels on peut adjoindre 90 attributs d’arme (chacun disposant de trois niveaux) et 10 tirs secondaires, ce qui multiplie du coup les combinaisons. Enfin, pour finir, les développeurs rappellent que Selene ne peut avoir qu’une arme à la fois, ce qui nous pousse à choisir judicieusement.



La sortie de Returnal est attendue pour le 19 mars 2021, exclusivement sur PS5.