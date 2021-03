Returnal : l'histoire du jeu racontée en vidéo sur PS5, c'est en 4K et doublé en français

Sur Atropos, tout est hostile, étrange et mystérieux et Selene est un de nos seuls éléments humains. C’était donc important pour nous d’en faire un personnage intéressant et complexe que les joueurs souhaitent mieux comprendre et voir triompher.

Diana Burnwood dans la trilogie Hitman)









Au-delà du mode en ligne qui permettra d'apercevoir le cadavre d'un autre joueur mort au combat (on aura alors la possibilité de le piller pour trouver des objets, ou alors de déclencher un événement pour venger sa mort), Greg Louden nous parle aussi d'une vue subjective, alors que Returnal se déroule principalement à la troisième personne. " Selene et les joueurs peuvent également choisir d’entrer dans cette maison [que l'on voit dans le trailer, ndlr] sur Atropos. La caméra à la première personne permet une immersion totale dans ces séquences d’histoire, lors desquelles Selene fera face à des événements étranges et familiers que vous allez devoir reconstituer."



Sur Atropos, les lieux changent après chaque mort et renaissance, offrant ainsi à Selene et aux joueurs un nouveau défi à chaque nouveau cycle, affirme le bonhomme. Heureusement, Selene est très ingénieuse et est capable d’utiliser les appareils xénotech pour trouver des raccourcis et progresser de façon permanente grâce à certains objets qui se conservent d’un cycle à l’autre. D’autres objets lui permettent également de se battre plus efficacement et pendant plus longtemps à chaque nouveau cycle."Au-delà du mode en ligne qui permettra d'apercevoir le cadavre d'un autre joueur mort au combat (on aura alors la possibilité de le piller pour trouver des objets, ou alors de déclencher un événement pour venger sa mort), Greg Louden nous parle aussi d'une vue subjective, alors que Returnal se déroule principalement à la troisième personne. "

C’est un personnage complexe et nuancé, elle est intelligente, ingénieuse et peut-être un peu trop déterminée pour son propre bien, assure Greg Louden. Pour la première fois de sa carrière, elle désobéit aux ordres et voyage jusqu’à la planète extraterrestre Atropos pour suivre le signal de 'l’Ombre blanche'. [...]Bien évidemment, celle qui est doublée par Jane Perry (ne sera pas seule sur Atropos, puisqu'elle devra faire face à des créatures qui ne lui voudront pas du bien. D'après Greg Louden, un soin tout particulier a été apporté aux envrionnements qui, d'ailleurs, auront un impact sur le gameplay. "