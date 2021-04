Returnal : en attendant notre test, voici le trailer de lancement

Returnal s'offre un trailer de lancement où l'héroïne Sélène nous explique : « Le temps est comme une marée… même en luttant de toutes nos forces, il est impossible de l’arrêter. » Pour sa part, le directeur créatif Harry Krueger distille les ultimes conseils sur le PlayStation Blog, la planète Atropos abritant bon nombre de dangers.



"Dans Returnal, les balles viennent tellement de toutes les directions qu’il est indispensable de ne pas se focaliser sur une seule cible , explique-t-il. Les menaces sont tellement nombreuses que votre attention est sans doute votre ressource la plus précieuse. Si vous dépensez tout ce que vous avez sur une seule cible ou contre une nuée de balles, vous n’aurez sans doute plus rien pour éradiquer les autres cibles. Il est très aisé de se laisser subjuguer par l’une de nos innombrables monstruosités à tentacules, mais il est nécessaire de conserver une vue d’ensemble de la situation afin de ne pas vous laisser submerger par les ennemis."









Il ajoute : " Les armes sont un des éléments essentiels pour survivre sur Atropos. Il y en a de nombreuses à essayer, de différents types, avec différents tirs alternatifs et traits d’armes. Elles permettent de s’adapter à différents styles de jeu, et un cycle peut se passer de façon très différente selon l’arme que vous choisissez."



Enfin, Harry Krueger fait comprendre que dans Returnal, l'exploration sera tout sauf anecdotique. "

A deux jours de sa sortie sur PS5 (30 avril),La planète grouille de secrets qui récompenseront les explorateurs les plus intrépides, assure-t-il. Chaque cycle sera une expérience unique, et vous pourrez constamment compter sur votre carte pour vous aider à évoluer jusqu’à la prochaine étape. Vous pouvez aller tout droit vers votre objectif principal, mais vous aurez plus de chances de réussir si vous explorez votre environnement et si vous restez à l’affût des portes secrètes, des leviers cachés et des juteuses récompenses hors des sentiers battus."Pour info, c'est Maxime qui se charge du test de Returnal.