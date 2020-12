Retro Station : la mini borne d'arcade de Capcom officialisée, les détails sur le prix et les jeux

La folie des consoles mini, ou mini borne d'arcade est loin d'être terminée, puisque Capcom vient tout juste d'officialiser l'existence de la fameuse Retro Station que Amazon Japan a fait fuiter le mois dernier. L'enseigne avait d'ailleurs annoncé une sortie pour le 1er décembre au pays des sushis de qualité, mais c'est finalement en mars 2021 qu'il sera possible de mettre la main sur cette borne d'arcade rétro version miniaturisée. Pour ce faire, il faudra s'acquitter de 21.780 yens, ce qui équivaut à peu plus de 170 de nos euros, sachant que pour ce prix-là, vous aurez droit à une machine dotée d'un écran LCD 8 pouces (format 4:3 avec une résolution de 1024x768), des haut-parleurs 10W, une sortie HDMI pour pouvoir la brancher sur un téléviseur moderne et ainsi profiter des 10 jeux pré-installés.











Bien entendu, histoire de faire honneur à l'héritage Capcom, cette Retro Station arbore un design qui rappelle le casque de Mega Man, les codes-couleurs qui vont avec. Côté dimensions, ce n'est pas bien grand, mais ça sera déjà plus lisible que la NeoGeo Mini : 238mm de large, 270mm de profondeur et 234mm de hauteur. D'ailleurs, la machine sera livrée avec une alimentation USB Type-C (alléluia !) et un guide d'installation papier. Pour jouer à deux, il faudra acheter un stick arcade supplémentaire, le Retro Station Fightstick, proposé au prix de 6 908 yens, soit environ 55 €. Pour terminer, sachez que c'est Gantaku qui s'occupe de la fabrication, la même société qui s'est chargé de produire la NeoGeo Mini.











Voici la liste des 10 jeux pré-installés dans la Retro Station :

- Mega Man The Power Battle

- Mega Man 2 The Power Fighters

- Mega Man Soccer, Mega Man X

- Mega Man & Bass en version japonaise (Rockman & Forte)

- Street Fighter 2

- Street Fighter 2' : Champion Edition

- Super Street Fighter 2

- Super Street Fighter 2 Turbo

- Super Puzzle Fighter 2 Turbo