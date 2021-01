Resident Evil Village : Capcom donne rendez-vous et balance un nouveau teaser, y a du loup-garou

Ce début d'année 2021 fait la part belle à Capcom. Quelques jours après s'être fait remarquer avec un événement spécial dédié à Monster Hunter Rise, l'éditeur japonais nous donné déjà rendez-vous pour parler du prochain Resident Evil Village, le fameux VIIIème épisode. C'est donc le jeudi 21 janvier prochain, à 23h00 pétantes qu'on va pouvoir enfin voir à quoi ressemble véritablement ce nouvel opus. Dans le teasing qui est d'ailleurs proposer pour annoncer ce Resident Evil Showcase, on aperçoit quelques loups-garous, l'une des créatures nouvelles de cette saga qui devrait surprendre à bien des niveaux. Mais Capcom précise que lors de cet événément online, on aura des informations sur d'autres projets. On pense alors aux premières images du film qui a été rebooté et dont le tournage s'est achevé il y a quelques semaines à peine. Il n'y a plus qu'à attendre le 21 janvier 2021 pour en avoir le coeur net.