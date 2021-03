Resident Evil Village : sans surprise, la version japonaise sera censurée

Même si horreur et violence ne sont pas forcément indissociables, c'est un cocktail que Resident Evil nous a toujours servi depuis le premier épisode. Resident Evil Village ne fera donc pas exception à la règle, et compte tenu des créatures que nous serons amenés à combattre pour notre survie, il faut s'attendre à des séquences particulièrement gores. Un spectacle sanglant dont les joueurs japonais ne pourront pas profiter dans sa forme initiale, puisque Capcom annonce sur son site officiel qu'au pays du Soleil Levant, son jeu sera censuré pour coller aux standards de l'intraitable Computer Entertainment Rating Organization.Plus concrètement, deux versions seront proposées : la CERO D pour les joueurs âgés de 17 ans et moins, et la CERO Z pour ceux de 18 ans et plus. Quelle que soit la version choisie, le jeu sera moins violent et moins sanglant qu'en Occident ; et, surtout, aucune décapitation ne sera visible. Malgré tout, Capcom promet que ces modifications n'impacteront en rien l'expérience de jeu, et que le contenu sera identique à celui auquel auront droit les autres joueurs de la planète.Attendu pour le 7 mai prochain sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC, Resident Evil Village faisait l'objet d'une édition collector à 1 500 € contenant, entre autres, le manteau de Chris Redfield. Si l'on dit "faisait", c'est tout simplement parce que l'intégralité du stock est partie. Mais bon, il n'est pas impossible que l'on retrouve cette édition sur certains sites avec un prix largement revu à la hausse.