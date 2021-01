Resident Evil 8 Village : un collector à 1500€, y a le manteau de Chris Redfield dedans

Avec la confirmation de la date de sortie de Resident Evil 8 Village lors du Resident Evil Showcase de la semaine dernière, Capcom peut enfin officialiser l'arrivée d'une édition collector pour son jeu. C'est sur le shop officiel du site japonais de Capcom qu'une version ultra premium a fait son apparition. Grosse modo, elle reprend le contenu du collector classique qui a été dévoilé la semaine dernière, mais auquel vient s'ajouter le manteau IRL que Chris Redfield porte dans le jeu. Cette grosse veste hivernal serait parfait pour la période, mais il faudra attendre avril prochain pour pouvoir mettre la main dessus, même si on constate que le manteau ne comporte aucun bouton pour le fermer, ce qui est quand même un comble. De toutes les manières, il va falloir être fortuné pour obtenir cette édition collector puisqu'elle vous en coûtera 192 500 Yens, ce qui équivaut à 1 529€ environ. Forcément, impossible de ne pas se rappeler de la veste cuir de Leon S. Kennedy du collector de Resident Evil 6 qui coûtait lui aussi une petite fortune : 1 000€ environ.Pour finir, on vous rappelle que la date de sortie de Resident Evil 8 Village est fixée au 7 mai 2021 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S.