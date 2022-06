Resident Evil Village : le jeu sera compatible avec le PSVR 2, un trailer angoissant avec Lady Dimitrescu

Aucune date de sortie n'est mentionnée pour le moment.



"En complément du casque PS VR2, vous utiliserez les manettes PlayStation VR2 Sense pour matérialiser et contrôler les mains du personnage dans le jeu, est-il souligné un peu plus loin. Essayez de vous protéger en levant les bras et Ethan reproduira la même posture. Dégainez votre pistolet et Ethan fera de même. Vous aurez désormais la possibilité d'effectuer des actions dynamiques comme tirer avec un couteau à la main ou encore tenir un pistolet d'une main et un fusil à pompe de l'autre. Grâce à leur technologie de pointe, les manettes PS VR2 Sense poussent encore plus loin l'immersion."

Resident Evil aura été à la fête lors du State of Play de ce soir. En effet, après avoir officialisé le remake de Resident Evil 4, Capcom a enchaîné avec un trailer consacré à Resident Evil Village pour annoncer que du contenu compatible avec le PlayStation VR 2 était en préparation. Plus concrètement, il sera possible de parcourir l'intégralité de la campagne principale en réalité virtuelle. "Actuellement en développement, le PlayStation VR2 permettra à Resident Evil Village d’offrir une expérience encore plus immersive grâce notamment à des graphismes saisissants rendus possibles par l’affichage 4K HDR du casque, au suivi du mouvement des yeux du PS VR2 et à la technologie audio 3D* de la PS5", indique le PlayStation Blog