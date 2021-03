Resident Evil Village : l'accès anticipé est un fake, Capcom crie à l'arnaque

Resident Evil Village fait incontestablement partie des titres les plus attendus cette année, ce qui incite certaines personnes malintentionnées à arnaquer les joueurs. En effet, un récent communiqué officiel de Capcom révèle que des utilisateurs ont reçu dernièrement une notification leur proposant de découvrir le jeu en avant-première. Le souci, c'est que l'éditeur japonais n'est absolument pas à l'origine de cet email qui, manifestement, est une tentative de phishing d'un tiers."Si vous avez reçu ce type de message, nous vous demandons de ne télécharger aucun fichier, de ne pas répondre, et de le supprimer immédiatement", peut-on lire. L'adresse incriminée est "no-reply(at)capcom(dot)com". On rappelle que le phishing n'a pour objectif que de récupérer des données personnelles, comme par exemple nos coordonnées bancaires. Voilà pourquoi il est préférable d'ignorer ce type d'email.On profite de l'occasion pour rappeler que Resident Evil Village sera censuré au Japon , contrairement à la version occidentale qui, elle, sera riche en hémoglobine et en décapitations. Sortie prévue pour le 7 mai prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC, PS4 et PS5.