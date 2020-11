Resident Evil Village : Chris Redfield infecté ? Une image sème le doute

Aesthetic Gamer a eu le temps de la choper avant de la relayer sur Twitter. Une partie de l'illustration reprend l'artwork officiel que tout le monde connaît, tandis que l'autre laisse apparaître le visage d'un des fameux loups-garous aperçu dans les trailers.



Si la rumeur venait à être confirmée, ça expliquerait le comportement pour le moins bizarre de Chris Redfield à l'égard d'Ethan et de sa famille. Après, il n'est pas impossible que ce cliché n'évoque rien en particulier, si ce n'est la présence du frère de Claire et des créatures. On profite de l'occasion pour rappeler que selon les documents de Capcom qui ont été piratés, Resident Evil Village ne devrait pas sortir avant avril 2021 sur PC, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4 et PS5, et les développeurs auraient prévu une démo gratuite comme pour les remakes de Resident Evil 2 & 3. Deux éditions spéciales - contenant chacune une figurine à l'effigie de Chris Redfield - seraient aussi dans les tuyaux.





Resident Evil Village was given a new piece of official art from Steam (image was updated for the RE8 Steam app randomly today). pic.twitter.com/qskIhm3ubQ — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) 17 novembre 2020

Chris Redfield sera-t-il infecté dans Resident Evil Village ? C'est une question que se posent les fans de la série depuis l'apparition d'une mystérieuse image dans la base de données de Steam. Elle a été retirée depuis, bien évidemment, mais l'incontournable