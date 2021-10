Resident Evil Village : 5 millions de copies vendues, avec un record à la clef

Chez les éditeurs de jeux vidéo, c'est l'heure de faire le bilan pour le deuxième trimestre de l'année fiscale, soit du mois d'avril à septembre 2021, et certains plus que d'autres s'en sortent mieux. C'est en effet le cas pour Capcom qui continue de surfer sur un trend positif, avec des chiffres explosifs. On savait déjà que Resident Evil VII avait franchi le seuil symbolique des 10 millions d'exemplaires, on apprend désormais que Resident Evil Village a d'ores et déjà écoulé 5 millions d'exemplaires alors qu'il est sorti en mai dernier. Preuve de l'appétence du public pour cette franchise qui a réussi à se réinventer, quitte à décevoir les fans les plus hardcores qui n'aiment pas le changement. Globalement, tout roule pour Capcom en ce moment, puisque l'éditeur enregistre un bénéfice net en hausse de 71%, alors qu'il reste encore 6 mois avant de boucler les comptes. Ils peuvent en profiter en effet.