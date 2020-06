Resident Evil 8 : encore des rumeurs sur l'histoire du jeu, un nouveau personnage jouable ?

Alors que bon nombre d'insiders croient savoir que Resident Evil 8 sera annoncé durant la conférence consacrée à la PS5 (dont la nouvelle date demeure inconnue), Biohazard Declassified assure avoir obtenu des informations inédites sur le jeu. En s'appuyant sur des confidences faites par une source qualifiée de fiable, le site explique qu'après les événements survenus dans Resident Evil 7, Mia et Ethan ont eu un enfant né déformé suite à leur exposition au virus.Alors qu'ils vivent en retrait de la société, Chris Redfield fait irruption chez eux pour exécuter leur progéniture ; il s'agirait d'une opération non-officielle durant laquelle Ethan et Mia se font également tirer dessus. A son réveil, Ethan remarque que Chris a disparu mais qu'il pris le temps de soigner Mia. Il constate également qu'ils ne sont plus chez eux : ils sont en réalité dans le Village (ou VIllage), le point de départ de Resident Evil 8.D'après ce que l'on nous explique, Ethan ne sera pas le seul personnage jouable, puisque l'on pourra également incarner une certaine Emily. Âgée d'une vingtaine d'année, elle a grandi dans le Village et est à la recherche de son père. Une alliée sur laquelle Ethan pourra compter, donc. Du côté des ennemis, Biohazard Declassified affirme que l'antagoniste principal s'appelle Alan R. (ce qui rejoint les dires d'AestheticGamer) et qu'il est le leader de l'organisation Connections pour laquelle a oeuvré Mia.Il ne serait pas le seul dont il faudra se méfier, puisque l'on nous parle également de Natalia et d'Alex Wesker. Par ailleurs, même si les membres de Blue-Umbrella souhaitent se racheter après les atrocités commises par Umbrella Corporation, le groupe ne serait pas si clean que ça. Les zombies seront de retour, tout comme les chiens. On nous annonce aussi des créatures ressemblant aux Ganados de Resident Evil 4 et aux Lickers, sans oublier les loups-garous et les morts-vivants équipés d'épées, de glaives, voire d'une armure.Concernant l'occultisme déjà évoqué auparavant, il s'agirait bel et bien d'une facette de Resident Evil 8, mais jusqu'à une certaine limite. En clair, il ne faudrait surtout pas s'attendre à des sortilèges et autres pouvoirs magiques. Bien évidemment, le Village ne devrait pas être le seul endroit qu'Ethan sera amené à explorer. En effet, Biohazard Declassified avance qu'un château, des grottes, ou encore une forêt figurent également au programme. Des endroits particulièrement sombres où il faudra utiliser la lampe-torche, cette dernière pouvant être à court de batterie - elle serait néanmoins capable de se recharger avec le temps.Enfin, on rappelle que Resident Evil 8 est supposé sortir en 2021 à la fois sur les consoles actuelles, mais également sur Xbox Series X et PS5.